Явлинского выписали из больницы после операции на сердце
Основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского после перенесенной операции на сердце выписали из больницы в Москве.
Григорий Явлинский (Фото: Олег Яковлев / РБК)
Об этом РБК сообщили в пресс-службе фракции.
«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и с удовлетворительным состоянием Григория Явлинского его выписали из больницы», — заявил представитель «Яблока». По его словам, политик вернется к работе уже в ближайшее время.
В конце сентября депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что 69-летний Явлинский обратился к врачу из-за возникших проблем со здоровьем.
Позже пресс-секретарь политика Игорь Яковлев подтвердил, что основатель «Яблока» обратился в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. 28 сентября Явлинский перенес успешную операцию на сердце.
Летом 2021 года Явлинский впервые не стал баллотироваться в Госдуму от «Яблока». Партийный список на выборах возглавил председатель объединения Николай Рыбаков. Тем не менее партия не прошла в парламент. Согласно озвученным ЦИК итогам сентябрьских выборов, за «Яблоко» проголосовали 1,34% избирателей в России.
19:25 04/10/2021
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