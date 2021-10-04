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Явлинского выписали из больницы после операции на сердце

Основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского после перенесенной операции на сердце выписали из больницы в Москве.

Григорий Явлинский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Об этом РБК сообщили в пресс-службе фракции.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и с удовлетворительным состоянием Григория Явлинского его выписали из больницы», — заявил представитель «Яблока». По его словам, политик вернется к работе уже в ближайшее время.

В конце сентября депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что 69-летний Явлинский обратился к врачу из-за возникших проблем со здоровьем.

Позже пресс-секретарь политика Игорь Яковлев подтвердил, что основатель «Яблока» обратился в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. 28 сентября Явлинский перенес успешную операцию на сердце.

Летом 2021 года Явлинский впервые не стал баллотироваться в Госдуму от «Яблока». Партийный список на выборах возглавил председатель объединения Николай Рыбаков. Тем не менее партия не прошла в парламент. Согласно озвученным ЦИК итогам сентябрьских выборов, за «Яблоко» проголосовали 1,34% избирателей в России.
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