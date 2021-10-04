



Сегодня стало известно о как минимум 116 людях из их числа, которые не вышли на свободу после трех суток, пишет Nashaniva.com. Все они считаются подозреваемыми по уголовным статьям. Попросили адвоката прокомментировать такой размах.





По данным волонтеров лишенного аккредитации ПЦ «Весны», к задержанным или сразу приходили с постановлениями на обыск по статьям УК 369 «Оскорбление представителя власти» и 130 «Разжигание социальной вражды», или о сути подозрения делалось известно позже — от адвокатов.





Уникальной стала ситуация с журналистом «Комсомолки» Геннадием Можейко, который написал статью об айтишнике Андрее Зельцере.





По информации МВД, журналист якобы хотел вылететь в третью страну, но был вынужден вернуться в Беларусь, так как его «признали нежелательным на территории России». В результате Можейко задержали на территории Беларуси. Сегодня подтвердилось, что журналист стал подозреваемым по тем же двум статьям УК.





В обычной ситуации статьи 369 и 130 предусматривали бы до трех (плюс штраф) и пяти лет заключения, если брать максимальное наказание. Но, что примечательно, по отношению к тому же Можейко речь идет о 3-й части 130 статьи. Это уже преступление, совершенное «группой лиц», с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.





Как нам стало известно от нескольких адвокатов, представляющих интересы задержанных, их клиенты проходят в рамках одного, общего уголовного дела. И есть вероятность, что по одному делу могут пройти и остальные задержанные.





Есть ли шанс, что кто-то из этого большого количества задержанных все же выйдет на свободу в ближайшее время?





Юрист Андрей Мачалов считает это вполне вероятным.





«Кто-то будет выходить, потому что я не представляю, как можно более 100 человек оставить за решеткой. Вопрос только в том, кто это будет и когда. На сегодня ситуация очень эмоционально напряженная, сложно что-то прогнозировать.





Многие комментарии, из-за которых людей задерживали, мы не видели, но те, которые всплывали в СМИ, или тот же материал журналиста «КП « — в них и близко не видно оскорбления представителя власти или разжигания вражды. Складывается впечатление, что хотели задержать не столько за негативные комментарии, а просто всех, кто вообще хоть как-то обсуждал эту тему».





По словам Андрея Мачалова, сейчас ощутим недостаток адвокатов, которые могли бы помогать такому большому количеству людей одновременно. Такая же ситуация может наблюдаться и в следственном аппарате.





«Найти сразу несколько десятков следователей на новое дело — значит, скорее всего, отвлечь их от других дел», — комментирует Андрей Мочалов. — Если все же за комментарии будет осуждено большое количество людей, это будет новой эскалацией репрессий. Надеюсь, логика и взвешенная позиция, когда эмоции утихнут, в итоге превалируют: невозможно комментарием разжечь вражду».











