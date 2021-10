Фото: © Instagram.com/realdonaldtrump/





Пулитцеровская премия в области журналистики в 2018 году была присуждена сотрудникам The Washington Post и The New York Times. Они раскрыли якобы заключённый Трампом сговор с Россией. Однако экс-президент США потребовал отобрать у журналистов награду. Он заявил, что эти репортажи являются «бездоказательной ложью».





В своём письме, адресованном временно исполняющему обязанности администратора премии Баду Клайменту, Трамп отметил, что доказательств у этой теории нет. Как сообщает американское издание Washington Examiner, эти данные политик расценивает как ложный вброс с целью разыграть фарс с политической мотивацией.





Свою позицию Трамп подкрепил обвинениями, выдвинутыми против адвоката штаба предвыборной кампании Хиллари Клинтон Майкла Суссманна, которого подозревают в лжи ФБР. Специальный прокурор Джон Дарем отметил, что в сентябре 2016 года юрист заявил, что штаб Трампа связан с «Альфа-банком», а он, в свою очередь, взаимодействует с Кремлём.





«Обвинение прямо обвиняет господина Суссмана в даче ложных показаний ФБР, когда он представил „доказательства» якобы тайных связей моей организации с российским „Альфа-банком»», подчеркнул Трамп.





Также экс-глава США пожаловался, что лауреаты слишком расплывчато говорят о своих источниках, называя их «действующими и бывшими чиновниками», «знающими людьми». Это не соответствует мнению о том, что Пулитцеровская премия надёжна, хорошо подготовлена и заслуживает доверия. Трамп выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена. Для этого Пулитцеровская премия должна быть отозвана, а ложные заявления удалены с её сайта.





С подобными заявлениями Трамп уже выступал в 2019 году. Совет Пулитцеровской премии не комментирует ситуацию.





