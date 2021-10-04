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По словам бывшего спикера Зеленского, Лукашенко показал себя как ненадежный партнер, пишет 24tv.ua. Об этом Мендель заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

"Обещание" Лукашенко не сдержал

Лукашенко якобы не соблюдал договоренности с Украиной.





В одном из последних разговоров с Зеленским Лукашенко божился отдать "33 богатырей", то есть "вагнеровцев", задержанных под Минском. Именно нам отдать, Украине, а не вернуть России,

– сказала экс-пресс-секретарь.





В конце концов, этого не произошло. Поэтому Мендель допустила, что то ли "память у Лукашенко ослабла, то ли он слишком гибкий в принятии решений".





Обратите внимание! Зеленский говорил по телефону с Лукашенко о вагнеровцах 5 августа 2020 года. Тогда украинский президент предупредил Лукашенко о том, что Киев не будет воспринимать другой вариант, кроме экстрадиции вагнеровцев.

Что известно о задержании вагнеровцев

- В Беларуси 29 июля 2020 года задержали 33 иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера".

- Они приехали из России и поселились в санатории под Минском.

- Позже их вернули Москве. Хотя об экстрадиции просила и Украина, потому что часть боевиков воевали на Донбассе за оккупантов.

- В СМИ появилась информация, якобы это была операция украинских спецслужб. - - Мол, самолет должны были посадить в Киеве и задержать "вагнеровцев".

- Однако соглашение сорвали якобы из-за слива из Офиса Президента. Украинская власть это отрицала.

- Президент Владимир Зеленский сперва тоже все отрицал, но потом признал, якобы это была операция Украины, но происходила от других стран.

- В Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования дела. Согласно ее расследованию, спецоперации не было, а было специальное мероприятие.











