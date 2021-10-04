



"Мы сообщим своевременно, когда будет окончательно сформирован график", – сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли саммит СНГ в дистанционном режиме, а также может ли Путин отказаться от планов визита в Минск.





Ранее Лукашенко сообщил о договоренностях с российским коллегой обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.





12 сентября Песков подтвердил, что Путин намерен посетить Минск.





Однако на данный момент он работает удаленно, находясь на изоляции. Более того, сегодня в России официально запретили все массовые мероприятия.











