Интрига: что будет с саммитом СНГ в Минске и приедет ли на него Путин?
Формат участия Владимира Путина в саммите стран СНГ на данный момент не определен, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим своевременно, когда будет окончательно сформирован график", – сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли саммит СНГ в дистанционном режиме, а также может ли Путин отказаться от планов визита в Минск.
Ранее Лукашенко сообщил о договоренностях с российским коллегой обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.
12 сентября Песков подтвердил, что Путин намерен посетить Минск.
Однако на данный момент он работает удаленно, находясь на изоляции. Более того, сегодня в России официально запретили все массовые мероприятия.
17:51 04/10/2021
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