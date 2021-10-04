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Интрига: что будет с саммитом СНГ в Минске и приедет ли на него Путин?

Формат участия Владимира Путина в саммите стран СНГ на данный момент не определен, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


"Мы сообщим своевременно, когда будет окончательно сформирован график", – сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли саммит СНГ в дистанционном режиме, а также может ли Путин отказаться от планов визита в Минск.

Ранее Лукашенко сообщил о договоренностях с российским коллегой обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.

12 сентября Песков подтвердил, что Путин намерен посетить Минск.

Однако на данный момент он работает удаленно, находясь на изоляции. Более того, сегодня в России официально запретили все массовые мероприятия.
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