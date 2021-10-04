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Андрей Елисеев: Цель Лукашенко - обеспечить династический транзит власти

Политолог Андрей Елисеев - о планах Лукашенко по изменению Конституции.

Андрей Елисеев: Цель Лукашенко - обеспечить династический транзит власти
архивное фото
"В конце прошлой недели Александр Лукашенко выложил все карты на стол, - пишет Андрей Елисеев. - Прямым текстом на совещании было сказано следующее:

«В конце концов, раз и навсегда надо определиться, что с президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему не свойственные как главе государства. Что правительство должно заниматься экономикой и нести за это ответственность. А администрация должна – простите за это слово – вбить в голову людей, что экономика – это прежде всего правительство, это Головченко, это там.

Если приняты какие-то непопулярные законы и прочие вопросы законотворчества – это Андрейченко и Кочанова, законодательная ветвь власти. За это надо нести определенную ответственность. Если это кадры, идеология, политика и прочее – это глава администрации Сергеенко и его заместители. А так все и хорошее, и плохое – это все свалили на президента...»

Здесь даже нет необходимости что-то интерпретировать и рассуждать, потому как все сказано в открытую, и это все показали гостелеканалы, что даже несколько удивительно. На «президента» должно сваливаться только хорошее, все плохое – то ли на «правительство» (социально-экономические провалы), то ли на его «администрацию» (кадровые косяки), то ли на «парламент» (все прочие непопулярные решения).

То есть в рамках новой «конституции» Лукашенко, в том числе как глава Президиума ВНС, должен ассоциироваться 
со    всем хорошим и ни за что плохое не нести ответственности.

Значимость этой цитаты лишь в том, что все наконец сказано от первого лица напрямую. 

Проведя очень грубую аналогию, Лукашенко всё очевиднее претендует на роль британской королевы: желание обладать безграничным авторитетом и властью (в белорусских реалиях, благодаря полностью подконтрольным СМИ и всех ветвей власти) и быть главным по умолчанию, но при этом всю ответственность за события в разных сферах отводить конкретным чиновникам или сегментам системы (в том числе и провластным экспертам), находящиеся под ним. 

Это замах на нечто большее, чем статус руководящего «суперпрезидентской» республикой. Вероятно, в этом направлении Лукашенко и хотел бы поменять конституцию».

При этом, в отличие от британской королевы, разумеется, в планах прерогативу принимать все решения оставить именно за ним, только спрашивать – с других.

Все это было задумано и прочитывалось задолго до выборов 2020 года, последовавшие после них отсылки к необходимости «перемен» как формальная причина новой конституции – просто пыль в глаза. 

Цель – окончательно «замкнуть» политическую систему, предоставить Лукашенко пожизненный статус «отца нации» по образцу центральноазиатских деспотий и обеспечить династический транзит власти в среднесрочной перспективе"
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