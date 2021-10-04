2 октября стало известно, что журналиста «КП» в Беларуси задержали. По информации правозащитников, он находится в изоляторе на Окрестина. По словам его матери в квартире журналиста был обыск. В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).





Сам Можейко находился в Москве. Как проходило задержание, неизвестно. Официально в Беларуси информацию пока не комментировали.





Журналист kp.ru задал Степашину вопрос: «как такое вообще возможно, чтобы журналиста «Комсомолки», хоть он и гражданин Беларуси, в Москве арестовали и спокойненько вывезли».





«Вы правильно поставили вопрос. Я полагаю, вам нужно сделать официальный запрос в МВД и ФСБ и получить ответ, как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его. Такого я не помню давно, честно говоря», — ответил он.





Степашин рассказал, что не знает, «кто этого журналиста захватывал, каким образом и как его вывозили через границу (хотя границы у нас весьма условные)», поэтому «не готов сейчас комментировать», что бы он сделал, если бы поступил запрос от белорусских коллег.





«У нас есть, конечно, договор о правовой помощи, о выдаче. Но для этого необходимо серьезно разобраться, в чем обвиняют человека, какие он совершил правонарушения, включен ли в список Интерпола. Тут целая процедура есть на самом деле», — сказал он.