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Экс-глава ФСБ Степашин - о захвате журналиста "КП": Такого я не помню

Экс-глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Степашин прокомментировал задержание белорусского журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко.

2 октября стало известно, что журналиста «КП» в Беларуси задержали. По информации правозащитников, он находится в изоляторе на Окрестина. По словам его матери в квартире журналиста был обыск. В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). 

Сам Можейко находился в Москве. Как проходило задержание, неизвестно. Официально в Беларуси информацию пока не комментировали.

Журналист kp.ru задал Степашину вопрос: «как такое вообще возможно, чтобы журналиста «Комсомолки», хоть он и гражданин Беларуси, в Москве арестовали и спокойненько вывезли».

«Вы правильно поставили вопрос. Я полагаю, вам нужно сделать официальный запрос в МВД и ФСБ и получить ответ, как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его. Такого я не помню давно, честно говоря», — ответил он.

Степашин рассказал, что не знает, «кто этого журналиста захватывал, каким образом и как его вывозили через границу (хотя границы у нас весьма условные)», поэтому «не готов сейчас комментировать», что бы он сделал, если бы поступил запрос от белорусских коллег.

«У нас есть, конечно, договор о правовой помощи, о выдаче. Но для этого необходимо серьезно разобраться, в чем обвиняют человека, какие он совершил правонарушения, включен ли в список Интерпола. Тут целая процедура есть на самом деле», — сказал он.
Источник: telegraf.by
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