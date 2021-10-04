По информации издания, все документы на пересечение границы были согласованы. Никакой передачи журналиста от российских силовиков беларусским не было.

На прошлой неделе в Беларуси сайт "Комсомольской правды в Беларуси" еестал открываться. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".





Главред издания Сунгоркин предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Дквушка хорошо о нем отзывалась. Заметку подготовил Геннадий Можейко.



















