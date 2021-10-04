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В Москве как дома? Российские СМИ утверждают, что Можейко вывезли из России сотрудники КГБ

А в Кремле говорят, что не в курсе, где произошло задержание журналиста

Журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко в Москве задержали и доставили в Беларусь сотрудники КГБ, сообщает российское издание Readovka.News со ссылкой на собственные источники на смоленской таможне.

По информации издания, все документы на пересечение границы были согласованы. Никакой передачи журналиста от российских силовиков беларусским не было.


На прошлой неделе в Беларуси сайт "Комсомольской правды в Беларуси" еестал открываться. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". 

Главред издания Сунгоркин предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Дквушка хорошо о нем отзывалась. Заметку подготовил Геннадий Можейко.
Белорусский партизан
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