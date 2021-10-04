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Судаленко: Приятно слышать, как свидетели на суде говорят "спасибо"

Политзаключенные правозащитник "Весны" Леонид Судаленко и волонтерка Татьяна Ласица находятся за решеткой в гомельском СИЗО-3 уже почти девять месяцев.

Судаленко: Приятно слышать, как свидетели на суде говорят "спасибо"
С 3 сентября в суде Центрального района Гомеля в закрытом режиме проходит процесс над ними и еще одной волонтеркой — Марией Тарасенко. Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК). 

Дело рассматривает судья Сергей Соловский, гособвинение поддерживают Евгений Фартушняк и Кирилл Вышняков. 

Леонид Судаленко из-за решетки рассказал "Весне", что происходит на закрытом суде, как он провел свой день рождения, когда будет вынесен приговор и почему они с Татьяной не стали писать прошение о помиловании. 

День рождения — целый день в суде

Леонид написал письмо на свой день рождения — 23 сентября. Он рассказал, как прошел день, когда ему исполнилось 55 лет:

"Сегодня [23 сентября] меня возили опять в суд, уже в 15-й раз. Я просил в этот день перерыв — отказ. Поставили с утра и до вечера перед Фемидой. Опрос свидетелей, которые обращались в офис за помощью, зачитывание материалов дела. Жена с детьми также просили в этот день свидание. “Нет правовых оснований”, — сказал суд".

80 томов дела, 61 свидетель

Раньше правозащитник рассказывал, что в материалах дела более 77 томов. В первый день суда выяснилось, что томов 79. Тогда правозащитник сказал, что не знаком с материалами 79-го тома и просил суд дать время на ознакомление с ним. 

Теперь он написал в письме, что в материалах уже 80 томов. Одна из причин, по которой суд сделали закрытым, — "безопасность свидетелей". Но, как отмечает весновец, "сами свидетели ни сном, ни духом". Судаленко подал жалобу на закрытый суд:

"Я подал, конечно, жалобу, но по уголовным делам она рассматривается после приговора".

Всего по уголовному делу было допрошено около 200 человек. По информации Леонида, на суде был допрошен 61 человек — в основном это клиенты, которые обращались к правозащитнику за правовой помощью: 

"Все свидетели в суде сказали правду, и это главное. Приятно слышать, как люди, которые приходят в суд по повесткам, говорят “спасибо”, обращаясь ко мне в клетку. И это несмотря на замечания суда".

Правозащитник намерен отстаивать свою невиновность всеми доступными ему сейчас средствами:

"В планах подать апелляцию, которая займет два-три месяца. А под Новый год или после него со сроком 1,5 года придется временно сменить место жительства..."

Приговор весновцам может быть вынесен в середине октября

Леонид рассказал о графике суда и своих прогнозах на него:

"Известно про заседание 29 сентября, потом дальше неизвестно. Уголовными преступниками меня и девчат суд назовет ближе к середине октября и направит нас с Татьяной на перевоспитание в лагеря. Для Марии, считаю, будет наказание, не связанное с лишением свободы. Она все время на подписке.

У меня и Татьяны идет уже девятый месяц заключения, а по новым правилам зачета срока в СИЗО, один день за полтора. Это уже один год минус из срока. В самом худшем случае у нас три года максимально, то есть остается еще два года!"

Леонид Судаленко и Татьяна Ласица не стали просить о помиловании

Правозащитник рассказал, что предложение о помиловании приходило не только ему, но и волонтерке "Весны" Татьяне Ласице:

"И мне, и Татьяне приходили письма с предложением о помиловании, но это не вариант, потому что надо признать вину. Для меня это нужно будет сказать, что 20 лет я совершал преступления, занимаясь правозащитной деятельностью. Конечно, мы не писали. Пусть они сами скажут, что правозащита = преступление..."

Из стеклянной клетки перевели в металлическую

Леонид на суде подал не менее девяти ходатайств — все были отклонены. Он рассказал, что это были за ходатайства:

"Кстати, еще одно ходатайство мое как раз было связано с клеткой. В первый день суда нас посадили с Татьяной в клетку на первом этаже суда из стекла. А когда суд сделали закрытым от публики, после обеда и по сей день суд проходит на втором этаже в клетке металлической. Я просил обеспечить равные условия с другими и не нарушать презумпцию невиновности. Но суд отклонил просьбу.

Также я просил суд признать доказательства с обыска 5 февраля в офисе не имеющими юридической силы, так как все выглядит нарушением части 13 ст. 210 УПК. Суд сказал, что вырежет это в комнате для приговора. 

Я просил суд изменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы, – отказ. “Тяжкое преступление”, — говорит суд. Его уже в седьмой раз поддержал областной суд в этой части. В конце концов я заявил суду отвод. "Нет правовых оснований", — сказал суд".

Напомним, Леонид Судаленко с 18 января находится под стражей в СИЗО. В изоляторе с 21 января также удерживается Татьяна Ласица. В отношении Марии Тарасенко избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и подписки о невыезде.

Как рассказал в своих письмах правозащитник "Весны", в вину ему вменяется:

эпизод с дровами, которые Леонид привез детям из многодетной семьи, отца которой потом осудили за "беспорядки”;

видео на ютубе с "Рудобельской показухи", где правозащитник объясняет блогеру Андрею Пауку, что такое протест людей;

призыв в соцсетях встретить из ИВС жительницу Гомеля Марию Тульженкову после 15 суток;

семинар по цифровой безопасности для правозащитников;

оплата штрафов, пошлин за обращение в суд и помощь адвокатов.

Правозащитники призывают поддержать коллегу Леонида и волонтерку Татьяну письмами солидарности:

Адрес: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

Леониду Леонидовичу Судаленко
Татьяне Леонидовне Ласице
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