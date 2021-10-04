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В Кремле раздражены историей с "КП в Беларуси". Но комментируют осторожно

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Беларуси и задержания журналиста издания Геннадия Можейко


Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды". Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Беларуси", - цитирует Пескова ria.ru

"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Беларуси заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал Песков журналистам.

Песков также сообщил, что в Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко.

Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил, что имеющаго белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. 

Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. 

По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Беларуси официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.

"Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем", - заявил Песков журналистам.

Но Россия с юридической стороны не может защищать интересы задержанного журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, отметил Песков.

"Я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Беларуси, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу о помощи спасти Можейко.

"Все-таки речь идет о том, что он - гражданин Беларуси, задержан и находится у специальных служб этой страны", - добавил он.

"Действительно, в любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия", - уклончиво сказал Песков.

"Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Что касается президента, безусловно, в дайджестах, которые для него готовятся, имеется вся информация, которая широко публиковалась", - сказал Песков журналистам.

"Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства", - ответил Песков на уточняющий вопрос, есть ли в этих дайджестах информация о блокировке сайта КП и заявление Сунгоркина.

На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". 

Главред издания Сунгоркин предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. 

Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами.
Белорусский партизан
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