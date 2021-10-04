



Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





"Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды". Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Беларуси", - цитирует Пескова ria.ru





"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Беларуси заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал Песков журналистам.





Песков также сообщил , что в Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко.



Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил, что имеющаго белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск.

Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Беларуси официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.

"Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем", - заявил Песков журналистам.





Но Россия с юридической стороны не может защищать интересы задержанного журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, отметил Песков.