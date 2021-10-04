О том, что Лукашенко направил в Национальное собрание законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", стало известно в начале сентября.





Было заявлено, что его подготовили в ответ на действия ЕС в отношении Беларуси (прежде всего из-за санкций).





В МИД заявили, что начинают процедуру приостановления соглашения о реадмиссии с ЕС, еще в июне. В Брюсселе тогда говорили, что Евросоюз готовит ответные меры.





Соглашение о реадмиссии между Беларусью и ЕС начало действовать в июле 2020 года. Оно определяло, как передаются, принимаются и возвращаются нарушители границ.



