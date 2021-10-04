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Беларусь выходит из соглашения о реадмиссии с ЕС: депутаты проголосовали

Беларусь будет выходить из соглашения о реадмиссии с ЕС. В понедельник проект соответствующего закона был одобрен Палатой представителей в первом чтении.

О том, что Лукашенко направил в Национальное собрание законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", стало известно в начале сентября. 

Было заявлено, что его подготовили в ответ на действия ЕС в отношении Беларуси (прежде всего из-за санкций). 

В МИД заявили, что начинают процедуру приостановления соглашения о реадмиссии с ЕС, еще в июне. В Брюсселе тогда говорили, что Евросоюз готовит ответные меры.

Соглашение о реадмиссии между Беларусью и ЕС начало действовать в июле 2020 года. Оно определяло, как передаются, принимаются и возвращаются нарушители границ.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных считает, что "негативных последствий" для официального Минска не будет. Однако ЕС, на фоне миграционного кризиса, в содействии которому обвиняют власти Беларуси, обещает новые санкции, пишет euroradio.fm
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