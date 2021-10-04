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Представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов прибыл в Минск

Представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов прибыл в Минск, сообщил радио Sputnik главный редактор издательского дома Владимир Сунгоркин.


По его словам, прибытие Алфимова в столицу Белоруссии связано с задержанием журналиста Геннадия Можейко.

Валентин Алфимов - заведующий отделом политики издательского дома "Комсомольская правда".

"У него расписана вся программа, на данный момент он находится в пути", – уточнил Сунгоркин.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске.

Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.
KP.ru
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