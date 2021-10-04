Оперативненько! Сессия только началась, а депутаты уже единогласно приняли поправки в Конституцию

Следующие выборы в Беларуси пройдут только в 2023 году. Выборы в местные советы, которые должны были пройти до 18 января 2023 года, переносятся на полтора года вперед.