Оперативненько! Сессия только началась, а депутаты уже единогласно приняли поправки в Конституцию
Следующие выборы в Беларуси пройдут только в 2023 году. Выборы в местные советы, которые должны были пройти до 18 января 2023 года, переносятся на полтора года вперед.
4 октября депутаты Палаты представителей проголосовали за введение единого дня голосования. Это значит, что полномочия депутатов местных советов продлены до следующих парламентских выборов.
Выборы в местные Советы должны были состояться не позднее 18 января 2022 года. А следующие выборы в парламент — не позднее 5 ноября 2023-го, сообщает euroradio.
11:16 04/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение