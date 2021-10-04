+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Оперативненько! Сессия только началась, а депутаты уже единогласно приняли поправки в Конституцию

Следующие выборы в Беларуси пройдут только в 2023 году. Выборы в местные советы, которые должны были пройти до 18 января 2023 года, переносятся на полтора года вперед.

Оперативненько! Сессия только началась, а депутаты уже единогласно приняли поправки в Конституцию

4 октября депутаты Палаты представителей проголосовали за введение единого дня голосования. Это значит, что полномочия депутатов местных советов продлены до следующих парламентских выборов.

Выборы в местные Советы должны были состояться не позднее 18 января 2022 года. А следующие выборы в парламент — не позднее 5 ноября 2023-го, сообщает euroradio.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]