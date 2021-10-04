



"Лукашенко выстроил свой порядок на чистом страхе и из чистого страха, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал. – Его можно понять – ему ничего другого не остается. Удержать власть можно только так.





Из страха сейчас сделано в Беларуси все без исключения. Белорусы умываются страхом, пьют страх, едят страх, в него же и одеваются".







