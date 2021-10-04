+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Невзоров: Лукашенко выстроил свой порядок на страхе

Российский публицист – о свежих новостях из Минска, включая задержание журналиста "Комсомолки" Геннадия Можейко, и обстановке в целом.


"Лукашенко выстроил свой порядок на чистом страхе и из чистого страха, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал. – Его можно понять – ему ничего другого не остается. Удержать власть можно только так.

Из страха сейчас сделано в Беларуси все без исключения. Белорусы умываются страхом, пьют страх, едят страх, в него же и одеваются".
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]