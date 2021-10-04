Ольга Чемоданова возглавит Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, сообщает провластный телеграм-канал Nashazemla

"Теперь ни одна змагарская импрэза в столице не проскочит!", - радостно заключает канал.





Как стало известно ранее, сегодня Чемоданова покинула должность пресс-секретаря МВД.















