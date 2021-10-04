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Стала известна новая должность Чемодановой

Ольга Чемоданова возглавит Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома

Ольга Чемоданова возглавит Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, сообщает провластный телеграм-канал Nashazemla
"Теперь ни одна змагарская импрэза в столице не проскочит!", - радостно заключает канал.

Как стало известно ранее, сегодня Чемоданова покинула должность пресс-секретаря МВД.
Белорусский партизан
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