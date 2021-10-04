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В Японии выбрали нового премьер-министра

Экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии.

Бывшего главу МИД выбрали новым премьер-министром по итогам голосования в обеих палатах парламента.

Как пишут зарубежные интернет-сайты, за него отдал голос 141 член парламента.

Избрание Кисиды на должность премьера было ожидаемым, так как он является главой партии, обладающей большинством мест в нижней и верхней палатах. 

Кисида объявил новый состав кабинета министров. 

Из 20 министров 13 впервые были назначены на должность, пишет belnovosti.by

Одному из новых министров 77 лет, а самому молодому – 44 года.

Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. 

Свои места в правительстве сохранили только три министра – это глава МИД, глава Министерства обороны и бывший глава Минобразования, который был назначен министром экономики. 
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