Бывшего главу МИД выбрали новым премьер-министром по итогам голосования в обеих палатах парламента.





Как пишут зарубежные интернет-сайты, за него отдал голос 141 член парламента.





Избрание Кисиды на должность премьера было ожидаемым, так как он является главой партии, обладающей большинством мест в нижней и верхней палатах.





Кисида объявил новый состав кабинета министров.





Из 20 министров 13 впервые были назначены на должность, пишет belnovosti.by





Одному из новых министров 77 лет, а самому молодому – 44 года.





Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно.





Свои места в правительстве сохранили только три министра – это глава МИД, глава Министерства обороны и бывший глава Минобразования, который был назначен министром экономики.