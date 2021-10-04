В Японии выбрали нового премьер-министра
Экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии.
Бывшего главу МИД выбрали новым премьер-министром по итогам голосования в обеих палатах парламента.
Как пишут зарубежные интернет-сайты, за него отдал голос 141 член парламента.
Избрание Кисиды на должность премьера было ожидаемым, так как он является главой партии, обладающей большинством мест в нижней и верхней палатах.
Кисида объявил новый состав кабинета министров.
Из 20 министров 13 впервые были назначены на должность, пишет belnovosti.by
Одному из новых министров 77 лет, а самому молодому – 44 года.
Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно.
Свои места в правительстве сохранили только три министра – это глава МИД, глава Министерства обороны и бывший глава Минобразования, который был назначен министром экономики.
09:46 04/10/2021
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