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Зеленский будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину: "Работают все институции"

По словам главы государства, он, как президент, постоянно занимается вопросами возвращения граждан Украины домой. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство, поэтому его это тоже касается.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце заявил, что он, как президент страны, будет заниматься возвращением Саакашвили в Украину, пишет focus.ua

По словам Зеленского, он вместе с Министерством иностранных дел и посольством Украины в Грузии и другими ведомствами будет заниматься освобождением задержанного Саакашвили.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины — разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что переговоры проходят на уровне Кабминов двух стран.

Задержание Саакашвили: что известно

1 октября экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали и доставили в колонию. Задержали Саакашвили в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Также был задержан и собственник квартиры.

В грузинской прокуратуре заявили, что экс-президент заочно осужден на 6 лет. Против него возбуждены 13 уголовных дел, к которым добавилось обвинение в незаконном пересечении границы. По трем делам уже вынесен приговор.


В день ареста Михеил Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с консулом, поскольку является гражданином Украины.
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