«Сегодня мой первый день в новом статусе. С должности пресс-секретаря МВД Беларуси я перешла на государственную службу в органы исполнительной власти», — написала она.





Новое место работы пресс-секретаря не называется. После публикации поста телеграм-канал был переименован в «МВД Беларуси». В сообщении также содержатся заверения, что канал продолжит работать, пишет reform.by





Ольга Чемоданова была назначена пресс-секретарем МВД в конце 2018 года. До этого она возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома.



