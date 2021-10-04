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Саакашвили приехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера по перевозке зелени

СМИ стали известны такие подробности, как имя водителя трейлера, который привез Саакашвили в Грузию.

 Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в страну распространил портал CNews.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.

Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины.

"Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.


По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он. В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован экс-президент Грузии, также принадлежит Цомая и что даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.

Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник.
haqqin.az
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