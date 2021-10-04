Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в страну распространил портал CNews.





Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.





Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины.





"Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.









По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он. В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован экс-президент Грузии, также принадлежит Цомая и что даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.





Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник.







