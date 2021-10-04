"Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября", - говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.





На сайте МВД Абхазии говорится, что 30 сентября в городе Сухум Кокая, находясь на территории, прилегающей к ресторану "Rina" на набережной Махаджиров, в присутствии прохожих граждан из раннее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия произвел пять выстрелов в воздух, пишет interfax.by





"В результате его преступных действий при вышеизложенных обстоятельствах при виде сотрудников милиции проявил явную агрессию по отношению к последним, на законные требования о выдаче указанного огнестрельного оружия отказался. После чего в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, на сайте также опубликована информация о стрельбе у здания МВД республики. Так, 1 октября в Сухуми депутат народного собрания - парламента Республики Абхазия Алмасхан Ардзинба на служебной автомашине подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД по улице Академика Марра и из незаконно хранимого при себе автомата "Калашникова" произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия, уточняется на сайте.





Со своей стороны в прокуратуре республики сообщили о начале процессуальной проверки по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны Кокая. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников МВД Абхазии, прибывших на место происшествия, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.





Кроме того, прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. "По предварительным данным оперативных служб выстрелы произведены депутатом Народного собрания Республики Абхазия Ардзинба Алмасханом Зурабовичем, подъехавшим на служебном транспортном средстве", - добавили в прокуратуре.





2 октября Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву для ряда встреч в администрации президента и в правительстве РФ.



