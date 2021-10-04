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Раскрыты детали проекта закона об ответственности за призывы к санкциям

Поправки в Уголовный кодекс Беларуси планируется рассмотреть на ближайшей парламентской сессии, которая начнется 4 октября.

Законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям будет рассмотрен на осенней сессии парламента, сообщил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев, пишет sputnik.by
Он напомнил, что очередная парламентская сессия откроется 4 октября. В эфире СТВ депутат уточнил, что статья 361 существовала в Уголовном кодексе и ранее, но была упрощена.

"Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили все эти призывы", – отметил Белоконев.
С его слов, в обновленном УК по первой части за призывы к свержению конституционного строя, захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению санкционных мер к государству, к физическим, юридическим лицам будет предусмотрено более строгое наказание – в виде лишения свободы до 6 лет.
"Вторая часть – в основном это призывы к иностранному государству. То есть, если какой-то человек обращается к ЕС, к какому-то другому государству и просит, чтобы ввели санкции против его страны, где он проживает, – до 10 лет", – отметил депутат парламента.
А третья часть, по словам Олега Белоконева, если это будет осуществляться "с использованием глобальной сети интернет, СМИ, с использованием своего служебного положения должностным лицом, и которое повлекло тяжкие последствия". За такие преступления наказание будет составлять от 4 до 12 лет заключения.

Лукашенко идею поддержал

Вопрос о возможности введения ответственности за санкции задали главе государства в среду, 26 мая 2021 года, во время общения с парламентариями в Овальном зале.
Как заявлял Лукашенко, данное предложение перед оформлением законодательно нужно детально юридически проработать.
"Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям – гарантирую: это будет принято", – сказал тогда Александр Лукашенко.
Он также отметил, что это не белорусское ноу-хау, а такая мера воздействия на призывающих к введению ограничительных мер нужна для республики.

Беларусь и четыре пакета санкций

Европейский союз уже ввел четыре пакета экономических санкций против Беларуси.
Под них попал экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.
Как отмечали власти ЕС, ограничения в экономике для Беларуси будут "способствовать финансовому истощению режима".
Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на свои финансовые рынки, запретил страховать и перестраховывать белорусские госпредприятия, прекратил выплаты Европейского инвестиционного банка.
Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете, а также продажу технологий двойного назначения для использования в военной сфере.
ЕС ранее также расширил список белорусских госслужащих и бизнесменов, которые попали под адресные санкции: в нем сейчас 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.
Одновременно с ЕС ограничения против белорусских чиновников, силовиков и учреждений расширили США, Канада и Британия.
Решения западных стран не раз комментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он заявил, что введение санкций против Беларуси – это "бессилие со стороны ЕС".
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