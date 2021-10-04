В свежем стриме независимый экономист Сергей Чалый поделился своими наблюдениями о трагической истории на минской улице Якубовского и сделал несколько выводов, пишет Салідарнасць.





По мнению эксперта, нервная и мгновенная реакция на публикацию на сайте «Комсомолки» может иметь далеко идущие последствия для корреспондента Геннадия Можейко:





— Боюсь, что мы видим второе издание дела Катерины Борисевич. Да и Катерины Андреевой.





Сергей Чалый отметил, что реакция пропаганды, чиновников и Лукашенко на случившееся указывает на то, что все мы снова оказались перед поворотным моментом. При этом, поведение самого Лукашенко заметно контрастирует с тем, как ведут себя силовики и пропагандисты.





Если вторые не скрывают своей жажды мести несогласным, а вторые ретранслируют потоки ненависти и рассказывают о «налитых кровью глазах силовиков», то Лукашенко отметился затянувшейся паузой в собственной реакции на трагедию.





Собственно, лично он выступил по теме лишь 1 октября на очередном совещании.





— Надо успокоиться и перестать поститься на эту тему. Особенно давать какие-то оценки, — эти слова прозвучали словно в ответ на заявление генерала Олега Белоконева о необходимости «мочить в сортире» противников властей.





По мнению эксперта, причиной этого могло стать неприятное осознание того факта,





что с одной стороны





нет возможности остановить волну репрессий, чтобы не вызвать подозрения в слабости. С другой стороны, история на Якубовского свидетельствует о том, что у этого насилия есть своя цена.





— Я думаю, Лукашенко понимает, какую опасность таят в себе «налитые кровью» глаза силовиков. Кто задает повестку дня? Кто дает указания? Вопрос был в том, может ли Лукашенко приказать им остановиться, отдышаться, чтобы эта кровавая пелена с глаз спала? Он мог оказаться в ситуации, когда силовики могли стать гораздо более автономными в своих действиях, чем были до этого. Главная опасность в том, что процессы могли стать неуправляемыми. Не факт, что они такими в результате не станут, подчеркнул Чалый.





— Видимо, он интуитивно почувствовал опасность того, что может случиться очередная эволюция режима — теперь уже в окончательно неуправляемый режим «черных полковников».



