Фото: EPA





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 октября, передает "ГОРДОН".





"Две вещи. Первая: я ничего не решил по поводу второго срока. А что касается сказанного вами, "я уйду, когда выполню все обещания": я говорил немного о другом, в другом смысле. Я сказал: у нас там была статистика, что мы выполнили где-то 30–35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если постоянно будут нам говорить, что это противоречит регламенту, если постоянно будет политический спам из-за тысяч правок, мы не успеем это сделать. А я очень хочу сделать все и успеть сделать все, что я пообещал. Но это также не означает, что если я успею все сделать за четыре с половиной года, я за полгода до конца каденции уйду. Нет, до конца я точно доработаю", – заявил президент.







