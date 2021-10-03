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Сто за одного. В Беларуси уже более 100 задержанных в связи с гибелью сотрудника КГБ

Правозащитники и волонтеры насчитали больше 100 человек, которых задержали по всей стране за 3 дня — с 29 сентября по 1 октября. Предположительно за комментарии в социальных сетях по факту смерти сотрудника КГБ.


По данным правозащитников, задержания проводили в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Речице, Жлобине.

По данным волонтеров, за 29 и 30 сентября по всей стране задержали 102 человека, пишет Ежедневник. Еще 9 человек были задержаны 1 октября.

Правозащитникам известны фамилии более 90 задержанных за 29 и 30 сентября. Задержания производятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 369 Уголовного кодекса Беларуси «Оскорбление представителя власти» и статьей 130 «Разжигание социальной вражды». Уголовного кодекса Беларуси. Скорее всего, речь идет о людях, которые оставляли комментарии в соцсетях в связи со стрельбой в Минске на улице Якубовского, где погибли два человека: сотрудник КГБ и хозяин квартиры.

Напомним, что в пятницу 1 октября бывший глава Генштаба Олег Белоконев на церемонии прощания с погибшим офицером КГБ заявил:  "Надо как Путин сказал, "мочить в сортире" всех. За одного - двадцать, сто. Чтобы не было неповадно никому".
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