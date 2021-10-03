«Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти», — заверил работающего на CNN британца Мэтью Ченса человек, занимающий главное кресло в Беларуси с 1994 года. Однако тут же сделал оговорку: мол, если Запад не станет вмешиваться в дела Беларуси, то «поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас».









Под «будет плохо» Александр Лукашенко, надо думать, подразумевает продолжение своего правления. Для убедительности он резюмировал:





«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом».

«Мэтью, вы врете»

Обращает на себя внимание полемическая манера Лукашенко: он вешает на журналиста ответственность за политику его страны. «…Вы зачем застрелили девушку в конгрессе, которая была участницей войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? Вы зачем ее застрелили?» — допытывался он у журналистки того же CNN во время «Большого разговора» — марафонского пиар-шоу в августе. В подобном стиле «срезал» он тогда и журналистку Би-би-си.





В этом же случае Ченс ответил и за Соединенное Королевство (сам-то оттуда), и за США (канал-то американский), и за коллективный Запад. Лукашенко вел беседу с ним в наступательной, задиристой манере.





Например, прозвучало:





«Зачем вы [Британия] вышли из Европейского союза? Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь». Также Лукашенко высмеял американского лидера Джо Байдена, прибавив ему годков: «Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском “обкоме”. Там, по-моему, президенту скоро 90 лет». При ответе на один из вопросов было сказано: «Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор».





Когда Ченс задавал колючие вопросы — о беспределе силовиков, использовании мигрантов, чтобы насолить Евросоюзу за политику санкций, жестоких условиях для политзаключенных, создании атмосферы страха в стране, то в ответ звучало, что это бездоказательные обвинения, фейки. Опровержения выглядели довольно незатейливо: «Атмосфера страха [в Беларуси] — вранье. Мэтью, вы врете».





Во время «Большого разговора» Лукашенко использовал подобную тактику. Например, когда речь шла о каких-то не красящих режим вещах, требовал: факты на стол. Понятно, что у журналиста обычно нет возможности тут же выложить какие-то документы да и слова второй раз ему могут не дать, так что визуально он выглядит проигравшим дуэль.





В дискуссиях белорусский вождь делает ставку на манипулятивные приемы, в этих делах он большой мастер. Любит ошеломить оппонента вербальным контрударом ниже пояса. Опытному Ченсу, как и многим интервьюерам до него, пришлось нелегко. Западным журналистам следует лучше готовиться к таким беседам-дуэлям, изучать стиль Лукашенко.





Другой вопрос, многие ли западные медиа захотят волей-неволей пиарить того, у кого в их странах репутация диктатора, незаконно удерживающего власть.

Фурор среди специалистов по пробиванию дна

Тем временем белорусские государственные СМИ, провластные комментаторы упиваются тем, как «батька», мол, отбрил, разделал под орех западного журналюгу.





Второй мотив: какой плохой этот канал CNN. Дескать, пробил дно, сделав из большого (51 минута) разговора короткую восьмиминутную нарезку со своими пристрастными комментариями. Короче, бессовестные пропагандисты.





Забавно, не правда ли, когда такие обвинения звучат через белорусские госСМИ и в устах здешних асов пропагандистской чернухи. Получается, когда они сами пробивают дно, выдают черное за белое и наоборот, сочиняют небылицы, то это в порядке вещей. Потому что за Родину, за батьку. А когда свои субъективные акценты в материале расставляет зарубежный канал (надо признать, что CNN действительно не отличается беспристрастностью), то это фи как нехорошо.





Но самое главное: чему радуются апологеты режима? Если бы Лукашенко покорил западную аудиторию мудрыми сентенциями, конструктивным тоном, миролюбивыми реверансами, то это можно было бы считать важным пиаровским прорывом на западном фронте. А так зритель на Западе лишь укрепится в господствующем там мнении об агрессивности и недоговороспособности белорусского вождя.





Белорусские госСМИ отмечают: мол, когда мы возмутились, на сайте CNN появилась и полная версия беседы. Но, во-первых, ее не все найдут. Во-вторых, не факт, что в ней облик правителя Беларуси выглядит более привлекательно для жителя демократической страны. В-третьих, в западных СМИ все равно господствует другая подача белорусских реалий и другая трактовка политики Минска.

Мучения по поводу транзита продолжаются?

Ну и, наконец, по сути заявлений. Лукашенко перевешивает на Запад ответственность за свое возможное решение быть вечным президентом. Но многих ли убедит такой перевод стрелок?





Можно предположить, что даже среди так называемых «ябатек» далеко не все верят в гибридную войну Запада против синеокой Беларуси. Просто они, как и верхушка режима, боятся перемен, не ждут от них ничего хорошего.





Правдой, вероятно, является то, что Лукашенко сам не определился со своим политическим будущим. Вроде как и надо думать об этом чертовом транзите власти, но ментально смириться с тем, что придется передать кому-то нагретое, отполированное своими руками кормило, мучительно трудно. Пока, наверное, вообще не получается.





Отсюда все эти пляски с бубном вокруг новой конституции и референдума.





Отдельный вопрос: насколько в плане конституционных изменений и передачи власти давит Москва. Кстати, она дала о себе знать внушением по поводу блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси». Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ, заявил 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль решил одернуть

Конечно, беспокойство Кремля по поводу свободы СМИ в Беларуси носит очень выборочный характер. Тотального разгрома негосударственной национальной прессы, ареста десятков белорусских журналистов в Москве не заметили.





Но здесь показательно другое: Кремль решил публично одернуть белорусское руководство. И это может быть болезненным для него напоминанием о целом ряде дискомфортных обещаний и обязательств. При том что в интервью CNN Лукашенко красиво рассуждал о равноправном союзе.



