



В ответ на вопрос о том, готов ли он включиться в президентскую гонку, Прокопьев ответил "да, совершенно точно".





"У меня всегда было чувство, что если судьба распорядится мне быть когда-то в политике, то мое место мэра. Мне нужно переделать Минск, потому что я точно знаю, что сделать с Минском, я его чувствую, я до сих пор там живу. Я понимаю все его комплексы, недостатки и глуповатое устройство. Я знаю точно, что делать с Минском", - сказал экс-ресторатор.





По его словам, пишет Смартпресс, он думает про себя очень скромно, "что возможно у меня есть качества для того, чтобы противопоставить будущим вызовам правильную стратегию".





"Поэтому на суперконкурентных выборах, возможно, я скажу, что готов. Опять же, это зависит от событий, которые будут разворачиваться", - добавил Прокопьев.





Ресторатор и бывший воспитанник Суворовского училища Прокопьев в 2020 году продал все свои доли в столичных заведениях и заявил журналистам, что переезжает в Сингапур. Летом того года и позже Прокопьев выкладывал видеоролики на своем Youtube-канале - большинство из них записаны в стиле, похожем на нуар. Он обращался к членам избирательных комиссий, журналистам, силовикам, а также вызывал Александра Лукашенко на дуэль.





В эфире телеканала СТВ заявлялось, что Прокопьев "решил поиграть в брутального парня, когда ни с военной карьерой, ни с бизнесом не получилось".