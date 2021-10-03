+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экс-ресторатор Прокопьев готов идти в президенты

Экс-ресторатор и автор видеообращений к различным категориям белорусов Вадим Прокопьев в интервью "Нашай Ніве" рассказал, что мог бы пойти в президенты, но ему очень нравится должность мэра Минска.


В ответ на вопрос о том, готов ли он включиться в президентскую гонку, Прокопьев ответил "да, совершенно точно".

"У меня всегда было чувство, что если судьба распорядится мне быть когда-то в политике, то мое место мэра. Мне нужно переделать Минск, потому что я точно знаю, что сделать с Минском, я его чувствую, я до сих пор там живу. Я понимаю все его комплексы, недостатки и глуповатое устройство. Я знаю точно, что делать с Минском", - сказал экс-ресторатор.

По его словам, пишет Смартпресс, он думает про себя очень скромно, "что возможно у меня есть качества для того, чтобы противопоставить будущим вызовам правильную стратегию".

"Поэтому на суперконкурентных выборах, возможно, я скажу, что готов. Опять же, это зависит от событий, которые будут разворачиваться", - добавил Прокопьев.

Ресторатор и бывший воспитанник Суворовского училища Прокопьев в 2020 году продал все свои доли в столичных заведениях и заявил журналистам, что переезжает в Сингапур. Летом того года и позже Прокопьев выкладывал видеоролики на своем Youtube-канале - большинство из них записаны в стиле, похожем на нуар. Он обращался к членам избирательных комиссий, журналистам, силовикам, а также вызывал Александра Лукашенко на дуэль. 

В эфире телеканала СТВ заявлялось, что Прокопьев "решил поиграть в брутального парня, когда ни с военной карьерой, ни с бизнесом не получилось".  
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]