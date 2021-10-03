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Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО

Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО. Об этом в Facebook написала его мать Валентина Миронова. Ранее её сын был осуждён на трое суток административного ареста. А теперь может проходить по уголовному делу.

Илья и Валентина Мироновы / facebook.com

Не исключено, что Илья Миронов попал под "зачистку" всех, кто комментировал гибель в перестрелке в Минске айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По сведениям правозащитников, пишет Еврорадио, силовики задержали по всей стране за три дня более 120 человек.

Миронов известен тем, что написал тысячи писем белорусским политзаключённым. В августе ему дали 25 суток ареста за надпись на футболке "Пишите письма!".
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