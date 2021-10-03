Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО
Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО. Об этом в Facebook написала его мать Валентина Миронова. Ранее её сын был осуждён на трое суток административного ареста. А теперь может проходить по уголовному делу.
Илья и Валентина Мироновы / facebook.com
Не исключено, что Илья Миронов попал под "зачистку" всех, кто комментировал гибель в перестрелке в Минске айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По сведениям правозащитников, пишет Еврорадио, силовики задержали по всей стране за три дня более 120 человек.
Миронов известен тем, что написал тысячи писем белорусским политзаключённым. В августе ему дали 25 суток ареста за надпись на футболке "Пишите письма!".
16:12 03/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение