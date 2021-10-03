Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО

Гомельского активиста Илью Миронова оставили за решёткой, его перевели в СИЗО. Об этом в Facebook написала его мать Валентина Миронова. Ранее её сын был осуждён на трое суток административного ареста. А теперь может проходить по уголовному делу.