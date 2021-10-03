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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября заявил, что готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.


Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Что касается встречи с президентом РФ – еще раз подтверждаю: мы готовы к такой встрече. Я считаю, что это правильный шаг, я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России – не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", – заявил глава государства.

Он отметил, что готов и ко встрече в нормандском формате.

"Я, в принципе, готов к любой встрече на сегодня, потому что считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине, поможет в вопросе разрешения трагедии на Донбассе и вопроса Крыма. Уверен, что если завтра Украина скажет: "Давайте не обсуждать те или иные вопросы", – встречу можно приблизить. Пока мы не можем себе такого позволить, но считаю, что не надо нам, если мы говорим о встрече тет-а-тет, сосредотачиваться на конкретной адженде", – сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что такая встреча "принесет результат".

"Потому что России и российскому народу он тоже нужен. Вот и все", – заявил Зеленский.

Президент также считает, что "нормандская" встреча "в том или ином формате состоится".
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