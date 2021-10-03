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В Госдуме России упомянули о репрессиях в Беларуси

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал задержание в нашей стране журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.

В Госдуме России упомянули о репрессиях в Беларуси
Геннадий Можейко / facebook.com/gennadiy.mojeiko
По его словам, "отношение в Беларуси к СМИ, журналистам... оставляют желать намного лучшего". Затулин считает, "что на слово нужно отвечать словом, а не репрессиями"сообщает Еврорадио со ссылкой на ria.ru.

"Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши, — продолжает Затулин. — Никто не может быть судьёй заранее". Он не исключает, что журналиста схватили "для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать".

Первый зампред комитета Госдумы заявил, что в то время, когда Россия озабочена вопросом сохранения союзного государства и недопущением "дестабилизации в Беларуси", власти нашей страны подавляют инакомыслие. И прикрываются тем, что Запад давит на Беларусь за нахождение в союзном государстве с РФ. "Но это не является индульгенцией по любому поводу, когда дело касается репрессий против журналистов", — отмечает Константин Затулин.

Геннадия Можейко задержали, вероятно, 1 октября, он находился на Окрестина. Дома у него прошёл обыск. В постановлении были указаны уголовные статьи "разжигание вражды" и "оскорбление представителя власти". Можейко был автором публикации на сайте "КП в Беларуси" о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Уже на следующий день сайт издания в Беларуси заблокировали.
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