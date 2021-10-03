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Мэр Парижа высказала поддержку Алесю Беляцкому

Мэр Парижа и политик Анн Идальго высказала поддержку руководителю незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который является почетным гражданином Парижа. Ее письмо в адрес правозащитника было опубликовано на сайте лишенного регистрации «Весны».

Анн Идальго. Фото: Facebook

Она пишет, пишет Reform.by, что, узнав об аресте Беляцкого, она решила присоединиться к Международной федерации по правам человека, чтобы высказать слова поддержки.

«Я, как и множество граждан, приверженным защите прав человека, беспокоюсь о развитии ситуации в Беларуси, где репрессии против оппозиции к существующему режиму – что бы это ни было – носят системный характер», — говорится в письме.

Идальго подчеркивает, что произвольные аресты, задержания активистов, репрессии против НКО противоречат защищаемым ценностям и принципу демократии и широко осуждаются международным сообществом.

Письмо Анн Идальго, spring96.org

«Поскольку вы являетесь почетным гражданином города Парижа, я хочу вам сказать, что я сделаю все, что в моих силах, вместе с ассоциациями, основная миссия которых – повлиять на невыносимое решение лишить вас ваших основных свобод», — заверяет она.

«Примите, дорогой Алесь Беляцкий, мои самые искренние и нежные приветы», — говорится в завершение послания.

Алесь Беляцкий, глава «Весны», был задержан 14 июля в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, массово нарушающих общественный порядок) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) УК. В офисе центра и квартирах правозащитников силовики провели обыск. Правозащитник находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

18 сентября Анн Идальго встретилась в Париже со Светланой Тихановской. Глава французской столицы назвала знакомство с беларусским политиком большой честью.

«Для меня большая честь познакомиться со Светланой Тихановской, лидером оппозиции в Беларуси. Париж всегда стоит рядом с теми, кто борется за демократию и права человека. Вся моя поддержка гражданам Беларуси», — написала Анн Идальго.
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