Анн Идальго. Фото: Facebook





Она пишет, пишет Reform.by, что, узнав об аресте Беляцкого, она решила присоединиться к Международной федерации по правам человека, чтобы высказать слова поддержки.





«Я, как и множество граждан, приверженным защите прав человека, беспокоюсь о развитии ситуации в Беларуси, где репрессии против оппозиции к существующему режиму – что бы это ни было – носят системный характер», — говорится в письме.





Идальго подчеркивает, что произвольные аресты, задержания активистов, репрессии против НКО противоречат защищаемым ценностям и принципу демократии и широко осуждаются международным сообществом.





Письмо Анн Идальго, spring96.org





«Поскольку вы являетесь почетным гражданином города Парижа, я хочу вам сказать, что я сделаю все, что в моих силах, вместе с ассоциациями, основная миссия которых – повлиять на невыносимое решение лишить вас ваших основных свобод», — заверяет она.





«Примите, дорогой Алесь Беляцкий, мои самые искренние и нежные приветы», — говорится в завершение послания.





Алесь Беляцкий, глава «Весны», был задержан 14 июля в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, массово нарушающих общественный порядок) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) УК. В офисе центра и квартирах правозащитников силовики провели обыск. Правозащитник находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.





18 сентября Анн Идальго встретилась в Париже со Светланой Тихановской. Глава французской столицы назвала знакомство с беларусским политиком большой честью.





«Для меня большая честь познакомиться со Светланой Тихановской, лидером оппозиции в Беларуси. Париж всегда стоит рядом с теми, кто борется за демократию и права человека. Вся моя поддержка гражданам Беларуси», — написала Анн Идальго.