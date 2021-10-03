











То, что вышло в эфире телеканала CNN, вряд ли можно назвать интервью, заявил в субботу в эфире youtube-канала "Главный. Тур" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.





“Как можно вышедший материал назвать интервью, если 25% времени было вью, а весь остальной хронометраж - закадровый текст, нарезка картинок? Это что угодно, но не интервью. Это подлая уловка”, - сказал Глаз.





Он заметил, пишет Sputnik, что, конечно, есть западные стандарты современной журналистики, которые предполагают жесткий стиль общения, повышенный градус эмоций, но при этом нельзя быть в плену штампов, фейков и слухов.





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По мнению Анатолия Глаза, нужно углубляться в факты, их анализ. Официальный представитель МИД подчеркнул, что CNN - не единственное СМИ, оказавшееся в листе ожидания интервью с президентом Беларуси.





Интервью с белорусским лидером запрашивают представители СМИ различных стран – от Японии до Эмиратов и США., добавил представитель министрества.

"CNN запрашивало неоднократно это интервью. Наше главное условие было – выдача без купюр. Это были публичные гарантии, он (журналист американского телеканала Sputnik Мэтью Чэнс – Sputnik) публично согласился. Думали, что никто не сомневается, что данное обещание будет выполнено", - сказал Глаз.

Бой с Хабибом





Анатолий Глаз признался, что присутствовал при записи интервью и поделился собственными ощущениями.





С самого начала представителю МИД показалось, что правила, продиктованные заранее журналисту, требовали от него быть этаким "тафгаем", который загоняет соперника в угол.





“Неслучайно, этот разговор CNN поставило под рубрикой “Боевое интервью”, - отметил Глаз. По его ощущениям, Мэтью держался, как будто на бой вышел Коннор Макгрегор, готовый всех порвать, но он, как и в случае в шотландцем, нарвался на Хабиба и проиграл, поделился Анатолий Глаз.