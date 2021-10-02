Из-за того, что опрос покрывает только городских интернет-юзеров (три четверти страны) в нем есть небольшой крен в сторону протестного электората. Но настроения внутри групп сторонников протеста, «нейтралов» и электората Лукашенко опрос должен отражать без искажений.





Само соотношение этих групп в выборке такое: по 36% нейтралов и протестного электората, и еще 28% - сторонники власти, пишет Ex-press.live. Нейтралы – более аполитичные люди, но из них лишь немногие голосовали на выборах за Лукашенко, большинство из них были либо за Тихановскую, либо против всех. Просто теперь им и протест, и власть одинаково не близки.





Начну с неприятной новости для сторонников бело-красно-белого флага. БЧБ и Погоня все еще проигрывают красно-зеленому флагу и государственному гербу в вопросе «какие символы вам наиболее близки?». Соотношение – 29% против 48%, а остальным не близки ни те, ни другие символы. Эти цифры не сильно меняются с начала года.









В полярных группах все понятно и предсказуемо. Хотя 23% сторонников протеста выбрали вариант «ни те, ни те», а провластный электорат поддерживает свои символы куда более дисциплинированно. Но вот в нейтралах и кроется разгадка. Они оказались консервативны в выборе символики – 52% из них за сегодняшние официальные флаг и герб, еще 38% - против обоих вариантов.





Нет точного ответа, насколько гибка будет эта позиция, если к власти придут сторонники БЧБ. Но моя гипотеза в том, что их консерватизм – продукт не убеждений, а аполитичности и пофигизма к этим вопросам. Поэтому многие из них примут то, что будет доминирующей повесткой, как свою точку зрения. Так же, как принимают сегодняшнюю официальную атрибутику.

Протест большинства

В том, что касается требований протеста – нейтралы, наоборот, сближаются с оппонентами власти, делая их требования – требованиями большинства белорусского общества (по крайней мере выборки, охваченной Chatham House).





Большинство в обеих группах до сих пор поддерживает проведение новых и честных выборов (67% у нейтралов, 99% - у сторонников протеста, и даже 18% - в бастионе Лукашенко), освобождение политзаключенных (63% - нейтралы, 97% - протест, 13% - у провластных), прекращение применения силы к протестующим (62%, 96%, 13%).





С требованием отставки Лукашенко все сложнее. У протестующих тут, ясное дело, консенсус. А вот среди нейтралов поддерживают эту идею чуть меньше трети, 10% - не поддерживают, а большинство (58%) – не определились.





В вопросе о честном расследовании действий силовиков штормить начинает группу сторонников власти – она делится на три почти равные части: треть сторонников Лукашенко поддерживает это требование протеста, треть – не поддерживает, а треть не определилась.





Из этого мы можем сделать вывод, что даже внутри провластного электората каждый шестой-седьмой понимает, что с насилием перегнули палку, а каждый третий и вовсе согласен покуситься на священную корову – иммунитет тех, кто защитил власть с дубинками.

Россия и протест

Несмотря на то, что все группы относятся к России хорошо, на вопросе об отношении к Путину проявляются резкие разногласия. Позитивные оценки о нем - лишь у 18% сторонников протеста и у 91% провластных белорусов.





Это значит, что Путин просто сливается с Лукашенко в массовом сознании, особенно активной части общества (представленной на краях спектра) – люди либо любят, либо не любят их обоих.





Но интересна эволюция. У 74% сторонников власти (и у 82% нейтралов) мнение о Путине за последние месяцы не изменилось, а 70% сторонников протеста говорят, что у них оно за это время ухудшилось. То есть российский президент мало чего приобрел с точки зрения симпатий белорусов, но потерял протестную часть общества. Не рискну утверждать, что навсегда. Зависит от его роли в будущем транзите в Беларуси.





Похолодание отношения к Путину транслируется и на желание интегрироваться с Россией. С ноября 2020 года число сторонников членства Беларуси в ОДКБ упало с 63% респондентов Chatham House до 50%. А число сторонников членства в НАТО, хоть и остается маленьким, но почти удвоилось – с 6 до 11%.





Разумеется, пророссийские настроения тянут вниз сторонники протеста. Среди них в ОДКБ хочет быть только каждый шестой. Зато 20% из них хотят в НАТО, а в другом вопросе 30% из них выступили за членство в ЕС (среди всех эта цифра – 13%).





Очень любопытно, что планы власти отказаться от нейтралитета в конституции непопулярны во всех группах общества. Даже среди электората Лукашенко 51% хочет сохранить в конституции такое стремление. Ясное дело, что среди оппозиционно-настроенных таких людей большинство – 78%.





Нейтралитет в массовом сознании стал синонимом независимости и люди не хотят отказываться от прописанного в конституции курса на одну из этих ценностей, боясь подорвать другую.





За более тесную интеграцию с РФ (политический союз или одно государство) по всей выборки выступили 20%. Но ни в одном из лагерей таких «интеграторов» не оказалось большинство. Среди протестно-настроенных таких людей всего 6%, среди любителей власти – 39%. Но большинство во всех группах – за разные формы экономической интеграции (зона свободной торговли или единое эконом. пространство) без наднациональных надстроек и полного объединения.





Цифры по российской авиабазе не сильно изменились с 2015 года, когда она бурно обсуждалась в первый раз. 25% - за, 39% - против, остальным либо все равно, либо не смогли ответить.





Но тут между двумя полюсами общества заметна разница. Почти каждый второй сторонник Лукашенко хочет российскую базу, в то время как среди ядра его оппонентов таких всего 9%, а 76% базу в Беларуси не хотят.

Социалка

Отвлекаясь от геополитики, если где-то и есть народное единство, так это в неприятии сокращения декретного отпуска. Несогласных с такой идеей большинство в каждой группе. Но если среди нейтралов и оппонентов власти их больше 75%, то среди сторонников Лукашенко – лишь 60% (а 15% одобряют, что в два раза больше, чем в «ядре протеста»).





Я сомневаюсь, что там засели убежденные рыночники. Скорее всего, из-за формулировки вопроса значительная часть провластных респондентов подумали, что правительство уже вот-вот примет или приняло такое решение, а правительство надо поддерживать.





По поводу абортов и неравенства мужчин и женщин в области оплаты труда сторонники Лукашенко консервативнее, чем их оппоненты. Например, в ядре протеста сторонников права на аборт во всех или в большинстве случаев – 77%, а среди сторонников Лукашенко – 64%.





С признанием гендерного неравенства в оплате труда ситуация более полярная. У провластных эту проблему в Беларуси замечают 22%, а среди оппонентов Лукашенко – почти половина.

Пузыри

Но мою самую любимую цифру уже озвучил сам автор опроса, Рыгор, на презентации. Людям задали вопрос – вы сторонники власти или нет? «Определенно да» или «скорее да» ответили 39%, а остальные, 61% - сказали «определенно нет» или «скорее нет». Тут не было возможности соскочить в нейтралитет.





Затем у них спросили: а как вы думаете, сколько вас таких в Беларуси?









И оказалось, что сторонники власти из этого вопроса считают в среднем, что их в стране 67%, а противники – что их 71%. Это значит, что ошибаются и те, и те. Но провластные ошибаются больше чем в полтора раза, а их оппоненты – всего лишь на 10 процентных пунктов. Информационные пузыри делают свое дело, но тот, что надулся вокруг провластного лагеря, значительно плотнее.