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Члены Конституционной комиссии пока не пришли к единой позиции, как будет формироваться Всенародное народное собрание, об этом в интервью телеканалу “Беларусь 1” заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.





“Высказаны различные мнения, поэтому и поставлена была задача выработать оптимальный подход. Главная идея поддержана в том, что этот орган должен быть органом широкого народного представительства”, - сказал Миклашевич, пишет Sputnik.





По его мнению, там должны быть не только депутаты, но и представители различных слоев общества. Избежать конфликтов ВНС и президента можно, определив круг полномочий, которые бы не пересекались с другими органами власти, считает глава комиссии.





ВНС сегодня является совещательным органом, по замыслу, собрание должно трансформироваться в конституционный властный орган.





Комиссия предложила, чтобы в дальнейшем президент исполнял полномочия не более двух сроков, каждый из которых – пять лет. Как отметил Петр Миклашевич, это общепринятый подход, который обеспечивает сменяемость власти, повышает ответственность и результативность работы.





По мнению главы КК, альтернативы президентской республики в Беларуси нет. Миклашевич также напомнил, что впервые институт президентства был введен в РБ в 1994 году. Тогда же было предусмотрено, что президент является главой исполнительной власти.





Возникли противоречия с Верховным Советом. В 1996 году прошел соответствующий референдум, наделивший президента ответственными полномочиями. “Время показало, что введение сильной президентской власти позволило нашей стране развиваться динамично, эффективно”, - сказал Миклашевич.





Сегодня настал период, когда глава государства предлагает перераспределить полномочия в определенной мере, чтобы больше исполнительной власти было у правительства, активнее работал парламент.





“Предварительный анализ, который был сделан в Конституционном суде показал, что более чем в 200 законах содержатся полномочия президента. Необходимо передавать часть функций в ведения правительства. А со стороны президента, как главы государства должен оставаться определенный контроль”, - сказал Петр Миклашевич.





У правительства при этом должно быть больше самостоятельности в принятии ответственных решений.







