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Петр Миклашевич: как будет формироваться ВНС, пока неясно

Всенародное народное собрание должно стать органом широкого народного представительства и наделено властными функциями.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси

Члены Конституционной комиссии пока не пришли к единой позиции, как будет формироваться Всенародное народное собрание, об этом в интервью телеканалу “Беларусь 1” заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

“Высказаны различные мнения, поэтому и поставлена была задача выработать оптимальный подход. Главная идея поддержана в том, что этот орган должен быть органом широкого народного представительства”, - сказал Миклашевич, пишет  Sputnik.

По его мнению, там должны быть не только депутаты, но и представители различных слоев общества. Избежать конфликтов ВНС и президента можно, определив круг полномочий, которые бы не пересекались с другими органами власти, считает глава комиссии.

ВНС сегодня является совещательным органом, по замыслу, собрание должно трансформироваться в конституционный властный орган.

Комиссия предложила, чтобы в дальнейшем президент исполнял полномочия не более двух сроков, каждый из которых – пять лет. Как отметил Петр Миклашевич, это общепринятый подход, который обеспечивает сменяемость власти, повышает ответственность и результативность работы.

По мнению главы КК, альтернативы президентской республики в Беларуси нет. Миклашевич также напомнил, что впервые институт президентства был введен в РБ в 1994 году. Тогда же было предусмотрено, что президент является главой исполнительной власти.

Возникли противоречия с Верховным Советом. В 1996 году прошел соответствующий референдум, наделивший президента ответственными полномочиями. “Время показало, что введение сильной президентской власти позволило нашей стране развиваться динамично, эффективно”, - сказал Миклашевич.

Сегодня настал период, когда глава государства предлагает перераспределить полномочия в определенной мере, чтобы больше исполнительной власти было у правительства, активнее работал парламент.

“Предварительный анализ, который был сделан в Конституционном суде показал, что более чем в 200 законах содержатся полномочия президента. Необходимо передавать часть функций в ведения правительства. А со стороны президента, как главы государства должен оставаться определенный контроль”, - сказал Петр Миклашевич.

У правительства при этом должно быть больше самостоятельности в принятии ответственных решений.
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