



Александр Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днем германского единства, выразив при этом уверенность, что в скором времени будут найдены возможности для преодоления разногласий между двумя странами.





Как сообщает в субботу президентская пресс-служба, Лукашенко убежден, что "в скором времени будут найдены возможности, чтобы преодолеть существующие разногласия и стереотипы, возобновить диалог, а также выйти на новый этап конструктивного сотрудничества". Он также подчеркнул, что немцы хорошо знают цену народного единства и государственности. "Поэтому жители вашей страны в состоянии понять и поддержать стремление белорусов к сохранению суверенитета и независимости. С учетом трагического наследия прошлого Минск и Берлин много сделали для примирения и сближения за последние три десятилетия", - приводит слова президента его пресс-служба.





Лукашенко отметил, что объединение Германии, искусственно разделенной на протяжении долгих лет, "стало одним из символов окончания холодной войны" и это знаменательное событие "позволило начать новую страницу в истории всей Европы".





День германского единства отмечается 3 октября и является национальным праздником и нерабочим днем. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Их стали называть "новыми" землями.











