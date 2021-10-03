― Конечно, на мой взгляд, это все ужасно. Почему это все именно ужасно? Потому что я считаю, что его задержали ни за что вообще. Это нормальный добросовестный журналист. Поэтому то, что его задержали, я считаю, это абсолютный произвол. Все, что в наших силах, мы будем делать, ― заявил Алексей Венедиктов на Эхе Москвы. ― Когда мы знаем, за что его задержали, когда мы знаем, что ему инкриминируется, я имею в виду неформально, волосы дыбом встают на голове.





Он опубликовал заметку по поводу вот этого погибшего айтишника в перестрелке с КГБ, который убил офицера КГБ, а офицеры КГБ убили этого айтишника. Он опубликовал заметку, в которой было воспоминание одноклассника этого айтишника Антона Зельцера о том, что он хороший человек. Вот за это.





Вот за это сайт грохнули, хотя эта заметка просуществовала 27 минут на сайте. Вот за это. Это за бросание картонного стаканчика. Вот оно.









Геннадий Можейко, белорусский журналист







