Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики
В мае на Филиппинах пройдут выборы нового главы государства, Дутерте, согласно Конституции, не может претендовать на этот пост.
Президент Филлипин Родриго Дутерте объявил о своем уходе из политики, пишет Sputnik со ссылкой на телеканал CNN Philippines.
"Повинуясь воле народа... сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент.
Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая. Филиппинцы помимо президента и вице-президента станы выберут также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления.
Свои кандидатуры на посты президента и вице-президента выдвинули, в частности, сенатор Панфило Лаксон и глава Сената Филиппин Висенте Кастело Сотто, бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо и сенатор Кристофер Лоуренс Го, а также мэр Манилы Франсиско Домагосо и доктор Уилли Онг.
В августе Дутерте, который уже не имеет права баллотироваться, на президентский пост заявил, что готов стать кандидатом в вице-президенты страны от одной из фракций "Филиппинской демократической партии - Власть народа".
09:35 03/10/2021
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