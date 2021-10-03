







Президент Филлипин Родриго Дутерте объявил о своем уходе из политики, пишет Sputnik со ссылкой на телеканал CNN Philippines.





"Повинуясь воле народа... сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент.





Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая. Филиппинцы помимо президента и вице-президента станы выберут также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления.





Свои кандидатуры на посты президента и вице-президента выдвинули, в частности, сенатор Панфило Лаксон и глава Сената Филиппин Висенте Кастело Сотто, бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо и сенатор Кристофер Лоуренс Го, а также мэр Манилы Франсиско Домагосо и доктор Уилли Онг.





В августе Дутерте, который уже не имеет права баллотироваться, на президентский пост заявил, что готов стать кандидатом в вице-президенты страны от одной из фракций "Филиппинской демократической партии - Власть народа".



