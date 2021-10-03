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Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики

В мае на Филиппинах пройдут выборы нового главы государства, Дутерте, согласно Конституции, не может претендовать на этот пост.



Президент Филлипин Родриго Дутерте объявил о своем уходе из политики, пишет Sputnik со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

"Повинуясь воле народа... сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент.

Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая. Филиппинцы помимо президента и вице-президента станы выберут также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления.

Свои кандидатуры на посты президента и вице-президента выдвинули, в частности, сенатор Панфило Лаксон и глава Сената Филиппин Висенте Кастело Сотто, бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо и сенатор Кристофер Лоуренс Го, а также мэр Манилы Франсиско Домагосо и доктор Уилли Онг.

В августе Дутерте, который уже не имеет права баллотироваться, на президентский пост заявил, что готов стать кандидатом в вице-президенты страны от одной из фракций "Филиппинской демократической партии - Власть народа".
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