Итоговый проект поправок в конституцию Беларуси представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября. Об этом рассказал член конституционной комиссии Юрий Воскресенский, пишет m.lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.





Он объяснил, что до анонсирования к работе подключатся «президентские» высокопрофессиональные юристы, работающие с государственными документами, включая законы. Их задача — «дошлифовать» оставшиеся спорные разделы. «А у нас практически остался несогласованным один раздел — о Всебелорусском народном собрании (ВНС) и его полномочиях, формировании», — уточнил он.





Ранее Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в Конституции предполагает перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. При этом он отметил, что ВНС получит конституционный статус.





В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что ВНС не дадут полномочия, которые позволили бы собранию изменять Конституцию. Он также добавил, что форум не получит «бешеных полномочий», и указал тогда на то, что его участникам в первую очередь будет поручено «очертить ориентиры на пятилетку».