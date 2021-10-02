+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Объявлен срок представления поправок в конституцию Беларуси

Итоговый проект поправок в конституцию Беларуси будет анонсирован до 7 ноября.

Объявлен срок представления поправок в конституцию Беларуси
Итоговый проект поправок в конституцию Беларуси представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября. Об этом рассказал член конституционной комиссии Юрий Воскресенский, пишет m.lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Он объяснил, что до анонсирования к работе подключатся «президентские» высокопрофессиональные юристы, работающие с государственными документами, включая законы. Их задача — «дошлифовать» оставшиеся спорные разделы. «А у нас практически остался несогласованным один раздел — о Всебелорусском народном собрании (ВНС) и его полномочиях, формировании», — уточнил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в Конституции предполагает перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. При этом он отметил, что ВНС получит конституционный статус.

В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что ВНС не дадут полномочия, которые позволили бы собранию изменять Конституцию. Он также добавил, что форум не получит «бешеных полномочий», и указал тогда на то, что его участникам в первую очередь будет поручено «очертить ориентиры на пятилетку».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]