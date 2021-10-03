



По его словам, пишет centralasia.media, после длительного задержания узбекскими пограничниками эвакуировавшихся отправили на самолете в Абу-Даби. По данным сервиса FlightRadar, проанализированным 8am, самолет с бортовым номером FJK-1255 казахстанской компании FlyJet в это же время совершил рейс по этому маршруту.





Решение вывезти Ашрафа Гани из Афганистана было принято 15 августа, после того как ему не удалось собрать кабинет министров на чрезвычайное совещание, сообщает собеседник газеты. По его словам, первоначально планировалось эвакуировать президента и его окружение обратным рейсом самолета авиакомпании Emirates, летевшего из Катара в Кабул, однако тот не смог приземлиться в аэропорту столицы Афганистана. Что после этого было принято решение лететь на вертолетах Ми-17, находящихся в президентском дворце. Собеседник 8am думал, что те направятся к зданию Минобороны, однако они полетели на север страны, по направлению к горам Гиндукуш.





Вертолеты были перегружены и летели с нехваткой топлива, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Таджикистане. После того, как таджикская сторона не ответила, такой же запрос был направлен чиновникам в Узбекистане. Те так же не ответили на запросы, после чего пилоты самостоятельно посадили вертолеты в узбекском аэропорту Термез. Другой источник 8am заявил, что экипаж сразу направился в сторону Узбекистана, не связываясь с Таджикистаном.





В Термезе приземлились 54 человека без паспортов, 22 их них — члены экипажей. Их окружили около 200–300 сотрудников пограничной службы Узбекистана. После переговоров руководителя охраны Ашрафа Гани и представителя узбекских сил вертолеты были обысканы, а президента Афганистана вместе с другими высокопоставленными пассажирами увезли на машине. Оставшиеся находились под стражей, им не выдавалась еда и вода и запрещалось разговаривать.





После задержания, которое продлилось 31 час, аэропорту приземлился белый самолет без опознавательных знаков. Ашрафа Гани и сопровождающих его лиц поместили на самолет, изъяв перед этим вооружение и экипировку, после чего тот отправился в Абу-Даби.