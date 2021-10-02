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В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов. Первые экзитполы показывают лидерство правящей партии «Грузинская мечта». По данным телеканала Imedi, «Грузинская мечта» набирает 47,6% голосов, на втором месте основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с 27,1%. Опубликованные телеканалом экзитполы проводились на 120 выбранных избирательных участках по всей стране, 48 из которых расположены в столице.





Imedi сообщает, что на выборах мэра Тбилиси побеждает действующий градоначальник и бывший футболист Каха Каладзе (получает 51,3% голосов), он обходит председателя ЕНД Нику Мелию (34,6%).





Экзитпол американской компании Edison Research, проведенный по заказу оппозиционного телеканала «TV Formula», показывает, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах, набрав 46%, «Единое национальное движение» заручилось поддержкой 33% избирателей.





На выборах мэра Тбилиси, согласно подсчетам Edison Research (всего опрошено 6783 избирателей с погрешностью в 3%), лидирует Каладзе с 43% голосов, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии ЕНД Ника Мелия получает 39%.





Еще один экзитпол от французской компании IPSOS, проведенный по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», показывает, что «Грузинская мечта» на выборах в органы местного самоуправления набирает 38,6%, а ее главный конкурент, «Единое национальное движение», получает 33%.

По подсчетам IPSOS, которая в течение дня опросила до 2,5 тыс. избирателей в Тбилиси, на выборах мэра грузинской столицы Каладзе набирает 40,2%, Мелия — 40,8% голосов.





2 октября грузинские избиратели выбирают более 2 тыс. членов местных органов самоуправления (сакребуло) и мэров 64 городов, включая Тбилиси, Кутаиси, Поти и Батуми. Правом голоса обладают 3,4 млн граждан, в мэры баллотируется 241 человек, в городские советы — 2,8 тыс. кандидатов. Выборы проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе. По всей стране работали более 3,7 тыс. участков. За голосованием наблюдали 88 местных и 52 международные организации.





На выборах мэров и глав районов победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе, поэтому проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%.

Порога явки избирателей для признания выборов состоявшимися нет. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка на выборах составила 1 446 218 человек (41,35%).





Основная борьба, как и во всех избирательных кампаниях с 2012 года, развернулась между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией из «Единого национального движения» (ЕНД). Всего в выборах принимают участие представители более чем 40 партий.





Основная интрига предстоящего голосования заключается в том, сумеет ли правящая партия «Грузинская мечта» набрать 43% голосов. Если этого не произойдет, то, согласно оформленному 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля соглашению с оппозицией, партия обязалась назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года. И хотя глава правящей партии Ираклий Кобахидзе в июле заявил, что его политическое объединение выходит из соглашения, оппозиция уверена, что в случае, если власть не наберет 43%, ей все равно придется назначить новые выборы в парламент.





За кресло мэра Тбилиси борются 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр Каха Каладзе и депутат, глава «Единого национального движения» Ника Мелия. Еще одним лидером гонки, как предполагалось, может стать экс-премьер Грузии Георгий Гахария, который в феврале со скандалом покинул должность главы правительства и основал свою партию «За Грузию». Его политическое объединение в первый раз принимает участие в выборах. Согласно трем вышеупомянутым экзитполам, партия бывшего премьера набирает от 6% до 7,6%.



