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Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс

В Трускавце проходит заседание партии "Слуга народа".

На нем депутатам представили цели к 2030 году. В частности, Украина должна вернуть свои территории, сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.

Она опубликовала фотографию слайда, на котором изображена девочка с флагом Украины, а также надпись: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".
На другом слайде указаны стратегические приоритеты Программы трансформации Украины 2030 которые приведут к восстановлению границ и достижения статуса развитой экономики, пишет gazeta.ua
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