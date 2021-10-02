На нем депутатам представили цели к 2030 году. В частности, Украина должна вернуть свои территории, сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.





Она опубликовала фотографию слайда, на котором изображена девочка с флагом Украины, а также надпись: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".