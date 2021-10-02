Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс
В Трускавце проходит заседание партии "Слуга народа".
На нем депутатам представили цели к 2030 году. В частности, Украина должна вернуть свои территории, сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.
Она опубликовала фотографию слайда, на котором изображена девочка с флагом Украины, а также надпись: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".
На другом слайде указаны стратегические приоритеты Программы трансформации Украины 2030 которые приведут к восстановлению границ и достижения статуса развитой экономики, пишет gazeta.ua
20:48 02/10/2021
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