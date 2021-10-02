- Общественный выбор, выбор страны был сделан, ― рассуждает Виктор Шендерович на Эхе Москвы. ― Мы находимся сейчас в союзном государстве Россия-Беларусь в полном смысле этого слова.





И мы находимся гораздо ближе к Беларуси, чем к любой европейской стране. Разумеется. Эскадроны смерти, концлагеря, политическое упрессовывание всего, что дышит. Уже даже не политических противников, в просто людей.





Я говорю гораздо ближе к Беларуси, чем к любой европейской стране ― по географии. Это моя любимая игра – замер, контрольная группа: что было бы в нормальном государстве, если бы. Если бы государство, какая-нибудь Франция, Словакия, Словения, Польша, Чехия. Чтобы государство всем репрессивным аппаратом метелило нескольких журналистов, которые делали расследование..?