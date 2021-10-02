Глава государства удивился, что журналист и НАТО якобы ничего не знают о военных базах на территории Беларуси, а две российские, существующие с советских времен, он назвал по сути гражданского назначения.





Одна из них предназначена "для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории", сказал Лукашенко. Вторая – для связи российских вооруженных сил со своим флотом в Атлантическом океане.





"Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат. Наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет", - сказал он в интервью. Его цитирует sputnik.by





Журналист поинтересовался, не превратится ли страна в западный форпост России. Лукашенко назвал такие рассуждения глупостью и задал встречный вопрос:

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России?"





Глава государства заметил, что по сути Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России, а на западном направлении фактически создана единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. В случае необходимости форпост будет создан в течение месяца.

"И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал Александр Лукашенко.



