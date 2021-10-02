Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.





«Если его рассматривать с точки зрения обывателя, то смертная казнь, несомненно, должна быть сохранена, но если вина обвиняемого доказана. Согласитесь, никто не давал права одному человеку лишать жизни другого человека, при этом точно зная, что сам убийца останется жить. Вопрос лишь критериев: смертная казнь за одного умышленно убитого, или это должны быть 2 жертвы и более», - отметил он.

В то же время Мигурский подчеркнул: войдут ли в эту группу преступления против человечности, изнасилования малолетних, коррупционные преступления - решать избирателям.





«Для меня случай, когда алкоголик за перспективу очередной пьянки лишил жизни двух продавцов, одна из которых воспитывала малолетнего ребенка - крепкий аргумент при голосовании за смертную казнь», - добавил он.

Однако, акцентировал внимание общественник, есть и другая сторона проблемы в ситуации со смертной казнью.

«Мы даем в руки власть имущим политикам инструмент для сохранения власти через умерщвление оппонентов на "законных" основаниях. Ликвидация политических противников несет в себе и функцию запугивания населения, в результате чего предотвращаются крупные народные волнения в случае нарушения властью Закона», - пояснил он.





В этой связи, убежден Мигурский, с вопросом смертной казни нужно повременить, а на вынесенные смертн е приговоры наложить мораторий, и отныне за соответствующие преступления давать пожизненное заключение.

«Белорусскому народу, на мой взгляд, нужно созреть для решения участи преступников через применение смертных казней, а государству - не провоцировать своих граждан на соответствующие проступки», - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.



