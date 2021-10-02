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Лукашенко заявил, что у него нет оппозиции

Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN рассказал, кого он считает лидерами оппозиции и есть ли они в Беларуси.

А это кто? 


По мнению, Александра Лукашенко, оппозицинеры – это те, кто живут в этой стране и отстаивают свою позицию до конца.

«Дай бог, чтобы у меня всегда была такая оппозиция, как сейчас. Лидеры оппозиции – это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения», – сказал Глава государства.

Лукашенко отметил, что таких в стране у нас нет.

«Если вы революционер и ввязались в революцию, а тем более пытались осуществить блицкриг (на ваши деньги, здесь были такие), так вы должны быть готовы ко всему. Что, не так в истории было? А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, как у нас это принято сегодня говорить, ну тогда это другой вопрос.Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали – значит это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают», – отметил Лукашенко, которого цитирует ОНТ. 

Журналисту следовало бы напомнить своему визави, что те, кто находится в тюрьмах, формально - живут в Беларуси и никуда не убегали. 
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