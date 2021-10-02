"Вопрос экстрадиции Саакашвили на данном этапе не рассматривается. Однако если подобный запрос поступит в Грузию, министерство юстиции приступит к рассмотрению и примет законное решение. Но на данном этапе ничего не поступало, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Циклаури грузинским журналистам. Его цитирует haqqin.az





Наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, заявил прокурор. "Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет", - сказал Циклаури.



