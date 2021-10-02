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Будет отбывать срок в Грузии: в прокуратуре исключили экстрадицию Саакашвили в Украину

Вопрос об экстрадиции задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину не рассматривается, украинское гражданство экс-президента не станет препятствием для отбывания срока наказания в Грузии, заявил прокурор Грузии Джарджи Циклаури.

"Вопрос экстрадиции Саакашвили на данном этапе не рассматривается. Однако если подобный запрос поступит в Грузию, министерство юстиции приступит к рассмотрению и примет законное решение. Но на данном этапе ничего не поступало, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Циклаури грузинским журналистам. Его цитирует haqqin.az

Наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, заявил прокурор. "Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет", - сказал Циклаури.
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