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Катар впервые в истории избирает парламент

В Катаре в субботу, 2 октября, впервые в истории проходят парламентские выборы, сообщает Reuters.


По итогам голосования будут избраны тридцать членов парламента, а правящий эмир продолжит назначать еще 15 членов Совета, который будут иметь законодательные полномочия и утверждать общую государственную политику и бюджет.

При этом Совет не влияет на исполнительные органы, которые определяют политику обороны, безопасности, экономики и инвестиций для небольшого, но богатого производителя газа, который запрещает политические партии.

Среди 183 кандидатов в парламент 18 женщин, выборы проходят в 30 округах страны
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