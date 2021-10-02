











«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — сказал белорусский лидер в ответ на слова американского журналиста о том, что Минск был проинформирован кем-то из высокопоставленных лиц Украины.





Ранее в сентябре в Верховной Раде Украины огласили итоги расследования возможного срыва спецоперации по аресту участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера в июле 2020 года. Глава временной следственной комиссии Рады, депутат из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила на брифинге, что «непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" на Украине не было».





Напомним, что в июле 2020 года, накануне выборов, в Беларуси задержали 33 россиянина из частной военной компании (ЧВК) Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинское гражданство и участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украина