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Лукашенко поклялся, что Тихановская «никуда не сбегала»

В интервью CNN Александр Лукашенко поклялся, что Светлане Тихановской не пришлось бежать из Беларуси.

Лукашенко поклялся, что Тихановская «никуда не сбегала»
Тихановская во время визита в Португалию. Фото: t.me/viacorka
«Клянусь своими детьми, Тихановская никуда не сбегала», — приводит его слова телеканал.

Как сообщает БелТА, Лукашенко вновь уверил, что не воюет против женщин и не хочет давать характеристик. По его словам, Тихановская сама попросила его, чтобы ее доставили на границу с Литвой.

«Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить», — заявил он, предположив, что либо журналиста дезинформировали либо есть цель дезинформировать зрителей.

При этом Лукашенко высказал мнение, что быть лидером оппозиции можно лишь живя в стране и отстаивая здесь альтернативную точку зрения.

«Таких персонажей в Беларуси нет. Они где-то там, у вас, на ваши деньги содержатся», — заявил он.

«Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали — значит, это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают», — считает Лукашенко.
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