«Клянусь своими детьми, Тихановская никуда не сбегала», — приводит его слова телеканал.





Как сообщает БелТА, Лукашенко вновь уверил, что не воюет против женщин и не хочет давать характеристик. По его словам, Тихановская сама попросила его, чтобы ее доставили на границу с Литвой.





«Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить», — заявил он, предположив, что либо журналиста дезинформировали либо есть цель дезинформировать зрителей.





При этом Лукашенко высказал мнение, что быть лидером оппозиции можно лишь живя в стране и отстаивая здесь альтернативную точку зрения.





«Таких персонажей в Беларуси нет. Они где-то там, у вас, на ваши деньги содержатся», — заявил он.





«Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали — значит, это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают», — считает Лукашенко.