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"Мы любим друг друга" - Саакашвили признался, что у него новая семья

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько объявили о своих романтических отношениях.

Видео было записано до отъезда Михеила Саакашвили в Грузию, ролик с признанием опубликовала депутат в своем Facebook.

Саакашвили и Ясько посчитали нужным рассказать о своих романтических отношениях и о том, что они любят друг друга.

"Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе. И мы влюблены друг в друга. И что у нас общая жизнь. Хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам", — заявил экс-президент Грузии в видеообращении.

"И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", — добавила Ясько в Facebook.

"Слуга народа" также отметила в публикации президента, премьер-министра, главу МИД, представительство Украины в ООН и ряд дипломатических ведомств, и призвала защищать украинских граждан.

"Михеил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", — подытожила Елизавета Ясько.

Михеил Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом. Саакашвили решению судов трех инстанций признали виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовным делам, связанным с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани.

Oн был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.
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