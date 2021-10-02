



"Главное в имидже нашего государства, наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в детских колясках, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние", - отметил президент.





Мэтью Чэнс в свою очередь подчеркнул, что не смог в Минске побеседовать ни с одним проходим - все, кого он просил об этом, отказывались. Журналист назвал это "проявлением страха", в котором находятся белорусы.





"Я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Просто не верю. Это заранее созданная CNN ложь, или же, наверное, кому-то надо это", - прокомментировал Александр Лукашенко.





По его мнению, атмосфера страха, якобы созданная в Беларуси, - полное вранье. "Мэтью, вы врете. Вы же по Минску ходили? Без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так чего боятся нашим людям?", - парировал белорусский лидер.





Он предположил, что минчане не захотели разговаривать с журналистом, "потому что знали, что вы все равно в искаженном виде представите эту информацию".





"Вы журналист, талантливый человек. Вы должны были вызвать людей на откровенный разговор. У вас это не получилось. Я причем здесь? Я в этом не виноват. Если бы вы меня попросили, чтобы я в этом вам помог, я бы вам помог. Но вы меня об этом не просили", - � �зюмировал глава государства.







